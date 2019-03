Accoltella la compagna ad Oltrisarco, l'accusa è di tentato omicidio

BOLZANO. L'uomo C.A., che questa mattina ha accoltellato sua moglie in strada a Bolzano, è accusato di tentato omicidio e si trova al carcere di Bolzano, come informa la Procura.

Il fatto di sangue è avvenuto in via Claudia Augusta, mentre la donna 29enne, dopo aver accompagnato i figli a scuola, stava tornando a casa spingendo il passeggino con la figlia di pochi mesi.

La donna C.M. è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul posto è anche intervenuta la Polizia scientifica della questura di Bolzano.