Al Parco Stazione uffici sotto assedio

BOLZANO. Tra le situazioni di pericolo e degrado presenti in città, c’è n’è una che forse in pochi conoscono. Nonostante si trovi a pochi metri da una delle zone più frequentate di Bolzano. Una situazione che richiede interventi urgenti per essere risolta prima che accada l’irreparabile.

I pericoli di cui stiamo parlando sono quelli che quotidianamente affrontano i dipendenti e soprattutto le dipendenti dei vari uffici provinciali - quello che si occupa degli appalti, quello che si occupa degli esami di bilinguismo e c’è anche la mensa per i dipendenti della Provincia - che ancora hanno sede all’interno del palazzo dell’ex Camera di commercio, al civico 10 di via Perathoner. Ma non sono esenti da pericoli i tanti utenti che si devono recare in quegli uffici provinciali.

La zona è calda, caldissima e chi lavora lì si trova spesso ad affrontare situazioni spiacevoli dal momento che risse, urla, scorribande, aggressioni e spaccio, con protagonisti le decine di richiedenti asilo che orbitano perennemente in zona, sono più che frequenti. Ma quando cala il sole, e inverno è buio molto presto, le cose vanno anche peggio. Al momento della chiusura degli uffici, infatti, i dipendenti hanno un solo modo per lasciare la struttura: uscire dalla porta che si affaccia sul parco, percorrendo un lungo atrio e camminando su un tappeto di cocci di bottiglie rotte. Ma il problema non è certo quello. Il problema è che, mancando un portinaio, un custode o una qualsiasi figura di controllo, diversi ragazzi stranieri utilizzano il grande androne come rifugio e si appartano lì per dormire, spesso ubriachi, o per drogarsi, sdraiandosi proprio davanti alla porta che dà accesso alla struttura.

Una situazione su cui, ieri, è intervenuto anche il consigliere provinciale de “L’Alto Adige nel Cuore”, Alessandro Urzì, che, con una mozione, chiede alla Giunta provinciale di attivare un servizio di vigilantes perché sorveglino la zona e garantiscano la sicurezza di chi lavora e frequenta gli uffici.