Al San Maurizio di Bolzano code anche in mensa

BOLZANO. La protesta di medici ed infermieri - ed in generale del personale che lavora al San Maurizio - si leva alta perché negli ultimi mesi, troppe volte i dipendenti si sono visti costretti a lunghe code per accedere alla mensa. Il motivo è dovuto al fatto che gli studenti della Claudiana - in tutto circa 600 - non hanno più accesso alla mensa presso la sede della Croce Bianca di via Böhler e così si riversano sull’ospedale.



Il direttore della Scuola provinciale superiore di sanità - Guido Bocchio - ammette il disagio e fa sapere di aver intenzione di scrivere all’assessore alla sanità Martha Stocker, perché se “l’opzione” ospedale non dovesse funzionare, gli studenti potrebbero anche essere costretti a mangiare un panino all’aperto.

Gli studenti non vanno più nella sede della Croce Bianca non per volontà di quest'ultima ma per il fatto che “A.R.M.A. Restaurant & Catering”, che aveva un accordo con Claudiana, non gestisce più il servizio mensa.



Massimo Ribetto - segretario regionale del sindacato Nursing Up, che rappresenta infermieri e personale tecnico assistenziale - fa intanto sapere che la vicenda è ben nota e che è partita anche una raccolta di firme d’accordo con alcuni sindacati dei medici.