Bolzano: accoltellato davanti alla discoteca Mirò, è in prognosi riservata

Bolzano. Nel corso della notte la Squadra Volante della Questura di Bolzano è intervenuta davanti alla discoteca Mirò di Bolzano a seguito dell’accoltellamento alla schiena di un bolzanino di 30 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Bolzano (non in pericolo di vita).

Le immediate indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un altro bolzanino di 40 anni, datosi alla fuga e rintracciato nel corso della medesima mattinata nel suo domicilio di Bolzano, dove veniva rinvenuto e sequestrato un coltello insanguinato occultato all’interno di una giacca.

L'uomo è stato tratto in arresto per lesioni aggravate, e accompagnato presso la Casa Circondariale di Bolzano. Altri due uomini, sempre cittadini italiani, variamente coinvolti nell'aggressione sono stati deferiti a piede libero.

I motivi dell’accoltellamento, tuttora al vaglio degli investigatori, sarebbero legati al diniego dell’ingresso nel locale, opposto alla persona tratta in arresto dal personale addetto alla sicurezza, a causa del suo stato di alterazione psicofisica dovuto al probabile abuso di sostanza alcoliche.