Bolzano, ancora ladri ai Piani: spaccata alla sede Ana

BOLZANO. Ancora ladri in azione ai Piani. Stavolta è stata presa di mira la sede del gruppo alpini, nella notte fra martedì e mercoledì. Il bottino? Cinquanta euro. Però, se non ingenti quanto meno seri sono i danni, specie per una associazione il cui scopo è tutto tranne che il lucro.

Siamo a maso Premstaller di via Dolomiti, sede della circoscrizione e di numerose associazioni cittadine. Dopo essersi introdotti all’interno dell’edificio - come spiega il capogruppo Michele Valorzi -, i ladri si sono diretti alla sede Ana: se la porta dell’edificio è stata scassinata con facilità, lo stesso non si può dire dell'accesso al circolo, dove i ladri hanno fatto ricorso alle maniere forti sfondando la vetrata. Poi si sono impossessati del fondo cassa del bar: pochi spiccioli, come dicevamo.

La notte precedente i ladri si erano scatenati in via Maccello: due i furti al bar ristorante Penegal e al bar Novum e un tentativo di furto fallito al Grissino.