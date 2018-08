Bolzano, arrestato vicino alla stazione con 4 etti di hashish

BOLZANO. La Polizia di Bolzano ha proceduto nei giorni scorsi all'arresto di tre persone e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare, gli agenti hanno arrestato in flagranza un afgano di 28 anni. Durante la fase di controllo in zona stazione ferroviaria di Bolzano da parte degli agenti, il giovane cercava di liberarsi di quattro panetti di hashish di un peso complessivo di 410 grammi, prontamente recuperati e sequestrati.

Un'altra pattuglia della squadra volante ha proceduto all'arresto di un cittadino italiano, colpito da decreto di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano. Il 26enne, infatti, ammesso nel febbraio scorso alla misura alternativa alla detenzione, ha posto in essere gravi violazioni delle relative prescrizioni, rendendosi responsabile, altresì, del delitto di evasione. Il Tribunale di Sorveglianza, pertanto, ne ha disposto la revoca con conseguente traduzione nel locale istituto penitenziario da parte degli agenti della Questura.

Nella notte scorsa, invece, operatori della squadra volante hanno eseguito l'arresto, a scopo d'estradizione, di un cittadino iracheno di 29 anni, destinatario di mandato di arresto europeo per delitti in materia di stupefacenti, tentata estorsione e tentato omicidio volontario, avvenuti in Svizzera. Inoltre, effettuando capillari controlli è stato possibile rinvenire 20 grammi di cocaina, 5 grammi di eroina, 45 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish.

Queste sostanze, tutte occultate all'interno di siepi e fioriere, sono state, quindi, sottratte alla libera disponibilità dei soggetti dediti all'attività di spaccio. La loro vendita avrebbe fruttato ingenti guadagni per le organizzazioni criminali, afferma la nota della Questura di Bolzano che ricorda infine un operazione di controllo, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, nell'ambito dell'operazione Estate sicura: Sono state controllate oltre 200 persone e più di 1300 veicoli, dei quali uno è stato sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente.