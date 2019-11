Bolzano, auto investe ciclista, 66enne in ospedale

BOLZANO. Infortunio stradale questa mattina attorno alle 8.45 all'incrocio tra via S.Geltrude e via S.Vigilio. Una Opel Corsa, condotta da O.A. donna bolzanina di 70 anni, ha investito M.X., bolzanino di 66 anni che in sella alla propria bicicletta (in base ai primi accertamenti) stava attraversando la carreggiata sul passaggio ciclabile.

In seguito all'urto l'uomo è stato sbalzato a terra dove ha battuto violentemente il capo, rimediando una profonda ferita con perdita ematica.

Il ciclista, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca e trasportato all'ospedale. Rilievi a cura del Nucelo Infortunistica Stradale.