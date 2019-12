Bolzano, concerto benefico del coro Artemisia: "Cante di Donne per le Donne"

BOLZANO. Si intitola "Cante di Donne per le Donne" il concerto di beneficenza del Coro Artemisia diretto dal maestro Paolo Maccagnan che si terrà domani, domenica 22 dicembre, alle 18.30, al Museion di Via Dante, a Bolzano. Il concerto è offerto da Unicef e il ricavato andrà all'Associazione Iris di Roma che si occupa di tutela della salute delle donne.

Un coro di 52 donne che con la potenza delle loro voci intoneranno le canzoni di Natale, quelle che accarezzano il cuore, che hanno attraversato le nostre vite, accendono speranze anche in chi non ha la forza per esprimerle e spostano la notte più in là. Perchè a Natale, con la magia del fuoco e della neve, tutto è possibile. E tutto accade nel cuore.

Beneficenza e solidarietà fanno parte integrante dei valori della cifra artistica di Artemisia, e di quella esistenziale di Patrizia Daidone, presidente di Unicef Bolzano e Ambasciatrice di Iris.