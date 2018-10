Bolzano, il duplicato della tessera elettorale si può avere anche nei Centri Civici

BOLZANO. Nella giornata di domenica 21 ottobre 2018 si terranno le Elezioni provinciali Rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano. I seggi saranno aperti dalle ore 07.00 alle ore 21.00.

L'Ufficio Elettorale consiglia di controllare la propria tessera elettorale per verificare se i 18 spazi destinati al timbro di conferma dell'avvenuta espressione del voto, siano stati già completati. Se così fosse, si invitano gli elettori interessati a presentarsi presso l'Ufficio Servizi Demografici - Ufficio Elettorale - via Vintler 16, per il rinnovo della tessera (8.30-13.00) e nei due giorni precedenti la data di inizio della votazione, vale a dire venerdì 19 ottobre e sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 08.30 alle ore 18.00, e domenica 21 ottobre 2018 dalle ore 7.00 alle 21.00.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, è stata introdotta la possibilità di ottenere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale anche nei Centri Civici con il seguente orario:

lun, mer, ven: 8.30-12.30

martedì e giovedì: 8.30-13.00 e 14.00-17.30

Inoltre i Centri civici saranno aperti anche domenica 21 ottobre 2018 dalle ore 7.00 alle ore 21.00.

Per il rinnovo della tessera elettorale è necessario esibire la vecchia tessera e un documento di identità. In caso di smarrimento o deterioramento della tessera elettorale, l'elettore può presentarsi all'Ufficio Elettorale o presso il Centro civico, dichiarare tale fatto, esibire un documento di identità ed ottenere il duplicato della tessera elettorale. Il rilascio della prima tessera elettorale o del tagliando adesivo nel caso di cambio abitazione nel Comune (se non ancora ritirato) dovrà continuare ad essere richiesto presso l'Ufficio Elettorale in via Vintler, 16 negli orari indicati.

Voto assistito. Gli elettori che necessitano del voto assistito (cioè gli elettori che non essendo in grado di esercitare autonomamente il diritto di voto, si fanno accompagnare da persona di fiducia, iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica) possono votare muniti della tessera elettorale e quando l'impedimento non sia evidente, previa esibizione di attestazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

A tal proposito l'Azienda Sanitaria di via Amba Alagi 33, ha comunicato che i suoi Uffici saranno aperti:

giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 08.30 alle ore 12.00

venerdì 19 ottbre 2018 dalle ore 08.30 alle ore 12.00

sabato 20 ottobre ore 09.00 alle ore 11.00

Le attestazioni mediche sono rilasciate immediatamente, gratuitamente ed in esenzione di qualsiasi diritto o applicazione di marche segnatasse dal Funzionario medico designato dalle competenti autorità sanitarie. Con la certificazione medica l'elettore potrà ottenere dall'ufficio Elettorale l'apposizione sulla tessera del timbro AVD (diritto di voto assistito) che consente in modo permanente l'accompagnamento nel seggio elettorale. Gli elettori non deambulanti, inoltre, possono usufruire del servizio di trasporto pubblico gratuito organizzato dalla Croce Bianca e dalla Croce Rossa telefonando al nr. 0471 444444 entro il 19.10.2018 alle ore 17.00.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, l'Ufficio Elettorale del Comune di Bolzano è a disposizione ai seguenti numeri di telefono negli orari sopra indicati: 0471 997152-53-54 - numero di FAX: 0471 997151.