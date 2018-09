Bolzano, la polizia festeggia il patrono

BOLZANO. A Bolzano, nella mattinata odierna nella solenne ricorrenza del patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, presso la chiesa di San Domenico, Monsignor Mario Mucci, Cappellano delle Forze Armate per il Trentino Alto Adige ha officiato la messa, alla presenza del questore Racca, di una rappresentanza del personale in servizio in provincia, delle massime Autorità civili e militari e dei cittadini che hanno voluto testimoniare la vicinanza all'istituzione.

Al termine delle funzione religiosa, il questore ha premiato alcuni poliziotti che si sono distinti in servizio: il dirigente, Dr. Giuseppe Tricarico, gli ispettori superiori Luca Bertola, Pasquale Borsci e Nicola Zanon, il vice sovrintendente Giovanni Soriani, tutti della Squadra Mobile, per aver portato a termine una complessa attività d'indagine, che consentiva di sgominare un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Sono stati premiati anche il sovrintendente capo Eudo Giulioli, l'assistente capo Heinz Atz e l'assistente Alessandro Messina, tutti in servizio presso la Polizia Stradale di Bolzano, per aver tratto in arresto un soggetto resosi responsabile di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.