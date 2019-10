Bolzano senzatetto: conferenza e mostra fotografica all'università

BOLZANO. Nato grazie alla collaborazione con due Facoltà (Scienze della Formazione e Design e Arti), organizzazioni di aiuto e privati, nonché con il fotografo Ludwig Thalheimer, l'evento è stato pensato per richiamare l'attenzione su un fenomeno troppo spesso ignorato. Oltre a una fotografia della situazione in Alto Adige, i relatori provenienti dalla Germania e dall'Austria, presenteranno proposte di intervento e progetti collaudati. Che cosa significa non avere un luogo in cui abitare, quali sono i bisogni concreti delle persone senza dimora e quali risposte possono venire dalla società e dalla politica.

Lunedì pomeriggio prossimo, 7 ottobre, alla Libera Università di Bolzano, si terrà una conferenza che affronta un fenomeno - quello delle persone senza dimora appunto - che si acutizzerà ulteriormente con l'arrivo della stagione fredda. Due Facoltà della Libera Università di Bolzano, la Facoltà di Scienze della Formazione e la Facoltà di Design e Arti, offriranno una piattaforma per discutere di esperienze di aiuto sperimentate nei Paesi vicini e per stimolare un confronto tra gli attori locali. Per circa 40 studenti della Facoltà di Design e Arti, il convegno sarà anche il preludio a un progetto con Salewa per progettare e produrre oggetti utili per le persone senza dimora. Sempre lunedì sarà inaugurata, nel foyer del Campus di Bolzano, una mostra del fotografo Ludwig Thalheimer, dal titolo «WIR draußen _NOI fuori»: fino al 12 ottobre rimarranno in esposizione i ritratti di 20 persone senza dimora ritratte da Thalheimer. Il convegno è organizzato in collaborazione con la giornalista e volontaria Lissi Mair, l'associazione Volontarius e la San Vincenzo altoatesina. La conferenza inizierà lunedì 7 ottobre alle ore 13.30 con il vernissage della mostra fotografica di Ludwig Thalheimer. Dopo un'introduzione della prof.ssa Susanne Elsen e di Lissi Mair, quest'ultima come iniziatrice del progetto, il prof. Kuno Prey della Facoltà di Design e Arti presenterà il progetto di cooperazione tra unibz e Salewa. Per la seconda volta, l'impresa altoatesina metterà a disposizione della Facoltà di Design e Arti uno stock residuo di prodotti e materiali con cui gli studenti potranno creare nuovi oggetti. «Quest'anno abbiamo deciso di dar vita a prodotti che, speriamo, renderanno meno difficile la vita delle persone senza dimora in Alto Adige», afferma Prey. «Il fenomeno della vita in strada è spesso dimenticato ma siamo convinti che la nostra società debba affrontarlo con maggiore interesse», sostiene il docente. Circa 40 studenti della sua Facoltà lo faranno in modo particolarmente intenso: dopo la conferenza, disporranno infatti di una sola settimana per inventare nuovi prodotti. I migliori progetti, selezionati da una commissione, saranno prodotti da cooperative sociali e i costi saranno sostenuti da Salewa. I prodotti saranno quindi messi a disposizione delle persone senza dimora della città di Bolzano prima dell'inizio dell'inverno.