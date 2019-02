"Chi ha paura delle riforme?" Incontro a Bolzano con Elsa Fornero

BOLZANO. Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013, Elsa Fornero è stata Ministra del governo tecnico formato dal senatore Mario Monti. Il suo nome è legato alla riforma del sistema pensionistico e a quella del lavoro varate durante quella legislatura che prevedevano, tra le altre cose, il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, l’aumento dell’età pensionistica e l’adeguamento periodico dei requisiti di pensionamento in funzione dell’allungamento della speranza di vita.

Venerdì Fornero, docente dell’Università di Torino e coordinatrice scientifica del CeRP - Center for Research on Pensions and Welfare Policies dell’ateneo piemontese, sarà nel campus di Bolzano (in Aula Magna, alle ore 16) per presentare il suo nuovo libro, pubblicato per la casa editrice dell’Università Bocconi, “Chi ha paura delle riforme? Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni”.

Il tema della riforma pensionistica è di grande attualità, alla luce anche dei recenti sviluppi politici legati a “Quota 100”. Ne discuterà con l’ex Ministra il prof. Mirco Tonin, vice-preside della Facoltà di Economia, che concentrerà le sue domande e riflessioni anche su quelli che ritiene essere i freni principali alla crescita economica del Paese.

Moderatore dell’incontro sarà Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Trentino.