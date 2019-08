Costruisce una finta amicizia per rubare in casa di un'ottantenne, arrestata

BOLZANO. Nel pomeriggio di ieri, 8 agosto, la Squadra Volante di Bolzano ha arrestato la 57enne originaria di Appiano, P.D., per furto in casa di un'ottantenne bolzanina.

La donna, nelle ultime settimane, era riuscita a conquistare la fiducia dell'anziana, alla quale si era presentata utilizzando un nome di fantasia; la conoscenza si era pian piano trasformata in una interessata amicizia, grazie alla quale la 57enne era riuscita a farsi invitare a casa della bolzanina.

Nella giornata di giovedì, in occasione di una visita a casa della nuova “amica”, la 57enne P. D., con la scusa di usufruire dei servizi igienici, è riuscita a sottrarre svariati gioielli, orologi ed altri monili, prelevandoli dalla camera da letto della donna, infilandoli velocemente nella sua borsetta prima di lasciare l’abitazione.

L’anziana, notato che la conoscente si era introdotta in una stanza in cui non aveva motivo di entrare, ha visto che mobili ed arredi erano stati rovistati. Immediatamente l'ottantenne ha chiamato una nipote, la quale, da parte sua, si è messa in contatto con le forze dell'ordine.

In breve tempo, una pattuglia della Squadra Volante è riuscita ad intercettare e bloccare la responsabile del furto, che è stata tratta in arresto e condotta presso la sezione femminile del carcere di Trento.