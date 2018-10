Flixbus e linee private: le 80 corse giornaliere finiscono a Bolzano Sud

BOLZANO. Individuata a Bolzano sud in una laterale di via Buozzi (accanto alla pizzeria Soul Kitchen) adibita a parcheggio, la nuova fermata per le linee di trasporto pubblico internazionali (Flixbus, Marino, ecc.).

Una soluzione a ridosso della stazione ferroviaria della Fiera collegata ad essa direttamente e con fermata dell'autobus 10AB e 18 a meno di 50 metri. Il sindaco Renzo Caramaschi conferma che saranno realizzate entro l’anno apposite pensiline su ogni banchina, infrastrutture e servizi.

L'area è di proprietà comunale ed offre anche possibilità di parcheggio auto. In zona è già presente un chiosco gastronomico che dovrà essere spostato per motivi tecnici di una quindicina di metri.

Attualmente la fermata per i pullman a lunga percorrenza si trova in via Mayr Nusser sul piazzale nei pressi del parcheggio Bz Centro. Location che però stride con l’attività della caserma dei vigili del fuoco volontari, del magazzino della Protezione Civile e del comitato provinciale della Croce Rossa, messa quotidianamente a rischio dalla presenza degli autobus e da centinaia di passeggeri.