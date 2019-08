Il 9 agosto torna Calici di Stelle tra i portici di Bolzano

BOLZANO. È in programma venerdì 9 agosto «Calici di stelle 2019»: nell'edizione numero 21 della manifestazione i migliori vini del territorio saranno presentati a ospiti e residenti nella tradizionale location dei Portici di Bolzano. In municipio è stato presentato ufficialmente l'evento diventato ormai un classico dell'estate bolzanina. Sono diciotto i produttori che a partire dalle 18 e fino alle 24 proporranno a le loro migliori etichette. Tanti gli stand dove poter degustare anche specialità gastronomiche. I buoni per la degustazione dei vini potranno essere acquistati presso una delle casse in via Portici, piazza Municipio o piazza del Grano dalle ore 18.30 alle ore 23.30. Presso le casse - informa una nota del Comune - potranno essere ritirati anche i bicchieri per i quali dovrà essere versata una cauzione.