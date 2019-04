Il Tour of the Alps arriva in città, chiusure stradali il 26 aprile

BOLZANO. Venerdì 26 aprile per consentire il regolare svolgimento dell'ultima tappa della gara ciclistica internazionale "Tour of the Alps" che prevede passaggi e l'arrivo conclusivo a Bolzano, la viabilità cittadina sarà interessata da limitazioni, chiusure al traffico e divieti di sosta e di circolazione. A seguire in dettaglio l'elenco delle strade, delle vie e delle piazze interessate dai provvedimenti in materia di viabilità.

Venerdì 26 aprile prevista dunque l'istituzione del divieto di circolazione nelle seguenti vie e piazze:

- PIAZZA DELLA VITTORIA dalle ore 17:00 del 25/04/2019 alle ore 18:00 del 26/04/2019;

- VIA CESARE BATTISTI, nel tratto da Corso Italia fino all'intersezione con via Orazio il 26/04/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

- VIA VIRGILIO il 26.04.2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

- CORSO DELLA LIBERTA', nel tratto da piazza Mazzini fino a piazza della Vittoria il 26/04/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Prevista inoltre l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze:

- PIAZZA DELLA VITTORIA dalle ore 17:00 del 25/04/2019 alle ore 18:00 del 26/04/2019 su tutta l'area di parcheggio a pagamento, nell'area in adiacenza al Monumento della Vittorio (parcheggi per autovetture con bollino delle zone colorate) nonchè sul lato dell'arco in via Cesare Battisti;

- VIA CESARE BATTISTI dalla rotonda fino all'arco il 26/04/2019 dalle ore 00:00 alle ore 18:00;

- VIA VIRGILIO su ambo i lati il 26.04.2019 dalle ore 00:00 alle ore 18:00;

- CORSO DELLA LIBERTA', nel tratto da via Armando Diaz fino in piazza della Vittoria il 26/04/2019 dalle ore 00:00 alle ore 17:00;

- VIA CASSA DI RISPARMIO, nel tratto tra via Rosmini a via Leonardo da Vinci il 26.04.2019 dalle ore 00:00 alle ore 18:00;

- VIA MANCI su ambo i lati il 26.04.2019 dalle ore 00:00 alle ore 18:00;

Prevista la sospensione temporanea della circolazione nelle seguenti vie e piazze, nei tratti interessati dalla manifestazione:

primo passaggio: il 26/04/2019 verso le ore 12:30/13:00: seguente percorso:

- VIA CASTEL FIRMIANO;

- VIALE DRUSO;

- VIA MARCONI;

- VIA MAYR NUSSER;

- PONTE VIRGOLO;

- SS12;

secondo passaggio verso le ore 13:50/14:30:

- VIA RENCIO;

- VIA BRENNERO;

- VIA RENON;

- PIAZZA DELLA STAZIONE;

- VIA GARIBALDI;

- PIAZZA VERDI;

- VIA MARCONI;

- PONTE DRUSO;

- VIALE DRUSO;

- CORSO ITALIA;

- CORSO DELLA LIBERTA';

- PIAZZA DELLA VITTORIA;

- VIA ARMANDO DIAZ;

- PIAZZA IV° NOVEMBRE;

- VIA CADORNA;

- VIA MIRAMONTI;

- SP 99;

c) arrivo: verso le ore 15:05/15:45:

- VIA MERANO;

- VIA SAN MAURIZIO;

- VIA VITTORIO VENETO;

- PIAZZA GRIES;

- CORSO DELLA LIBERTA';

- PIAZZA DELLA VITTORIA.

Tutte la strade che si immettono nelle strade chiuse al traffico verrano trasformate in strade senza uscita. I bus urbani verranno deviati su percorsi alternativi.