Imi, dal Comune di Bolzano le lettere pre-compilate

BOLZANO. Il versamento della prima rata della tassa sugli immobili IMI (acconto) deve essere effettuato entro il 17 giugno 2019, pari all'imposta dovuta per il primo semestre.

A partire dai prossimi giorni a cura dell'Ufficio Tributi del Comune di Bolzano saranno recapitate le lettere informative e il modello F24 per il versamento. Il numero complessivo di contribuenti per l'acconto IMI 2019 è di 47.450, informa una nota del Comune di Bolzano.

I cittadini che hanno un'imposta annuale uguale o inferiore a 10,00 Euro, non dovranno eseguire alcun versamento e pertanto non riceveranno la lettera informativa. Si tratta complessivamente di 25.953 cittadini (54,70% del totale). I rimanenti 20.047 cittadini (=93,25%) riceveranno l'informativa IMI con il precalcolo e l'elenco degli immobili risultanti nella banca dati dell'Ufficio Tributi (modello F24 precompilato con l'importo da versare).

È onere dei contribuenti controllare la correttezza dei dati riportati nel precalcolo. Per 1.450 cittadini (=6,75%) non è stato possibile effettuare il precalcolo. Questi contribuenti riceveranno comunque l'informativa IMI e il modello F24 compilato per la sola parte anagrafica, si legge in una nota del Comune. Ulteriori Informazioni all'Ufficio Tributi in piazza Walther 1 (5° piano) a Bolzano, informa il Comune.