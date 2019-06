La Terza età: la nuova Guida per il Cittadino in regalo domani con l'Alto Adige

BOLZANO. Quali sono le forme di tutela per i nostri anziani in tema di alloggio; come possono assicurarsi un degno mantenimento oppure un’adeguata rendita vitalizia? Quali gli istituti giuridici previsti dall’Ordinamento e come accedervi? Cosa si intende per co-housing? Oltre ai problemi di salute, molte persone anziane si trovano a dover affrontare anche delicate questioni legali, spesso in un tessuto normativo complesso in cui è difficile districarsi. Con il vademecum “La Terza età” il Consiglio Notarile di Bolzano ha l’obiettivo di rendere più comprensibili le attuali regolamentazioni. La guida, disponibile presso tutti gli studi notarili dell’Alto Adige, verrà distribuita come inserto gratuito domani (22 giugno) con l'Alto Adige

La guida “La Terza età” è stata presentata mercoledì 19 giugno 2019 nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede del Consiglio Notarile di Bolzano.

Concepita per affiancare gli anziani nella gestione dei propri beni, il vademecum illustra con un linguaggio semplice e comprensibile il complesso scenario normativo che regola questioni importanti in questo momento della vita. Usufrutto, vendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione e polizze vita sono solo alcuni dei tanti temi affrontati nella guida.

“Questo fascicolo è uno strumento importante al servizio dei cittadini dell’Alto Adige ed è disponibile gratuitamente in italiano e in tedesco”, ha spiegato Walter Crepaz, Presidente del Consiglio Notarile di Bolzano. Elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con le maggiori associazioni dei consumatori, il vademecum è stato ripreso dal Consiglio Notarile di Bolzano per la popolazione altoatesina ed è ora a disposizione anche nella sua versione in lingua tedesca. La guida è reperibile gratuitamente presso il Consiglio Notarile di Bolzano, in tutti gli studi notarili dell’Alto Adige e presso il Centro Tutela Consumatori Utenti. Questo sabato, inoltre, apparirà come inserto del nostro giornale.

“Sono tematiche che interessano moltissime persone, in particolar modo quella fascia di popolazione a cui dobbiamo molto e che ora entra in un delicato momento della vita. Ecco perché abbiamo puntato ad una distribuzione il più possibile ad ampio raggio”, ha puntualizzato Crepaz. Naturalmente le guide sono disponibili anche online sul sito web del Consiglio Notarile di Bolzano (www.notai.bz.it) e su quello del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it).

Con il 22,6% di popolazione con più di 65 anni, l’Italia è il secondo paese più “vecchio” a livello mondiale; in Alto Adige la situazione è simile. Per chi entra nella terza età, con tutte le nuove questioni e sfide da affrontare nella gestione dei propri beni, il legislatore ha previsto una serie di utili strumenti giuridici. Nel corso della conferenza stampa il notaio Peter Niederfriniger, membro del Consiglio Notarile di Bolzano, ha presentato i contenuti della guida: la rendita vitalizia, il contratto di mantenimento, la donazione con onere di assistenza o la donazione modale, il prestito vitalizio ipotecario, la vendita con riserva del diritto di abitazione o di usufrutto, ma anche altri strumenti come le polizze vita, la cessione del quinto o il co-housing. Walther Andreaus, direttore del Centro Tutela Consumatori Utenti, ha lodato l’iniziativa del Consiglio Notarile e ha sottolineato l’importanza, specialmente nei confronti dei soggetti anziani, di un’informazione corretta e completa: “Sono proprio gli anziani che corrono maggiormente il rischio di truffe o raggiri”.

Dal 2006 il Consiglio Nazionale del Notariato e le più importanti organizzazioni di tutela dei consumatori sono impegnati nella pubblicazione di una speciale collana di fascicoli informativi – le “Guide per il Cittadino” – di cui “La Terza età” rappresenta il 15° volume. L’obiettivo delle pubblicazioni è mettere a disposizione dei cittadini le informazioni più rilevanti nella gestione di importanti aspetti della vita, come per esempio mutui, successioni, acquisto della casa, tutela della disabilità o terza età. Per renderle accessibili all’intera popolazione altoatesina, il Consiglio Notarile di Bolzano provvede ad adattare e pubblicare le guide anche in lingua tedesca.