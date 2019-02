Le guardie mediche dicono no al Pronto Soccorso

BOLZANO. «La Guardia medica di via Galilei non si farà smembrare per finire - in parte - al Pronto soccorso. Se l’Asl non riesce a riorganizzare il servizio di urgenza ed emergenza dentro l’ospedale non è certo colpa nostra. La verità è che servono soluzioni strutturali (come aggiungere medici strutturati dove servono). Diteci se è mai pensabile che di notte al Pronto soccorso vi sia un solo medico in servizio!».

Più di 30 professionisti della Guardia medica hanno appena inviato una lettera di protesta al ministro Giulia Grillo, all’assessorato, all’Azienda ed all’Ordine dei medici. Nel mirino la novità annunciata dall’Asl lo scorso dicembre.

«Tra aprile e maggio 2019 - ha detto il direttore Asl Florian Zerzer - arriva in ospedale nelle immediate vicinanze del Pronto soccorso, un nuovo service point di Guardia medica notturna che affiancherà quello di via Galilei, sfruttando i poliambulatori dell’ospedale che di notte sono chiusi. Il cittadino potrà così scegliere se recarsi al Pronto soccorso (e pagare il ticket da 35 euro che scatta da maggio per codici blu o verde quindi non urgenti) o ricorrere alla Guardia medica».

Dura la risposta dei diretti interessati di cui pubblichiamo alcuni stralci. «Si tratta di una soluzione che non solo non determina alcun miglioramento oggettivo delle criticità assistenziali presenti sul territorio, ma presenta un grave rischio di peggioramento, per i cittadini, delle condizioni di accesso ai servizi e alle forme di assistenza fondamentali». I medici parlano di «conoscenza della materia nebulosa».

«Nel 2018 la Guardia medica ha fronteggiato circa 17.000 accessi, aumentati del 37% negli ultimi 4 anni (visto che dai 12.118 accessi nel 2014 siamo arrivati ai 16.631 del 2018). Dovrebbe apparire chiaro a tutti che un carico di lavoro ulteriore, per i soli 4 o 5 medici (a seconda che si tratti di giorni festivi o notti feriali), determinerebbe il crollo del servizio su tutto il territorio visto che dobbiamo garantire per legge l'assistenza territoriale alla popolazione nei giorni notturni, prefestivi e festivi, e garantire le imprescindibili visite domiciliari. Non parliamo poi dei pazienti oncologici, geriatrici, psichiatrici, pediatrici, migranti e detenuti».