Li sorprende mentre tentato di entrargli in casa, i malviventi gli rompono la mandibola

BOLZANO. Brutta disavventura per un sottufficiale dei Carabinieri, che giovedì scorso (16 maggio), rientrando a casa, ha sorpreso due persone che stavano tentando di scassinare la porta del suo appartamento in via Roma.

Colti sul fatto, i malviventi hanno reagito violentemte, colpendo l'uomo e rompendogli la mandibola. Per la vittima dell'aggressione una prognosi di 40 giorni.