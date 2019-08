Maltempo a Bolzano, in poche ore 140 interventi dei vigili del fuoco

BOLZANO. Il violento temporale è stato caratterizzato non solo da una grande quantità d'acqua, ma si sono registrate anche diffuse grandinate in tutta la città, con grani fino a 2 centrimetri di diametro.

Il forte temporale è stato accompagnato, inoltre, da fortissime raffiche di vento, con velocitá massima prossima ai 75 km/h, tanto da scardinare diverse tettoie (nell'immagine principale i danni provocati in via Zancani, foto Bruna Bruni)

Immediatamente il 112 e la centrale del Corpo Permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano sono stati raggiunti da numerosissime richieste di soccorso.

I principali problemi causati dal temporale sono stati allagamenti, parti di tetto o parti di edifici pericolanti. Molti problemi sono stati causati dagli alberi caduti completamente o in parte per il forte vento.

Di seguito gli interventi principali:

In viale Trieste un automobilista ha dovuto ricorrere all'aiuto dei Vigili del fuoco perché non riusciva a uscire dalla sua auto colpita da un rampo di un albero.

Nella zona via Gaismair/Via Roen un albero è stato sradicato dal vento. Cadendo ha occupato la strada rendendola di fatto non più percorribile.

In via Sassari un albero si è adagiato su un condominio. Le operazioni di messa in sicurezza dell'albero sono tuttora in corso. Per queste viene utilizzata l'autoscala del Corpo volontario di Laives.

In via Aosta è stato soccorso un ragazzo colpito da un ramo di un albero.

Oltre al Corpo Permanente Vigili del fuoco di Bolzano sono interventi i Corpi Volontari di Bolzano, di Gries e di Aslago, supportati anche da alcune squadre dei Corpi volontari di San Giacomo e Laives. Nelle ore immediatamente successive al temporale hanno lavorato fino a 27 squadre di Vigili del fuoco contemporaneamente.

Alle ore 17 sono stati 140 gli interventi registrati.