Metrobus, la corsia preferenziale di via Druso ultimata entro il 2019

BOLZANO. Sono stati da poco ultimati i lavori di sistemazione di viale Druso, nel tratto compreso tra piazza Adriano e ponte Druso con la realizzazione di nuove corsie preferenziali per i mezzi di trasporto pubblici nell'ambito del progetto: «Metrobus». Il costo dell'intervento è stato di 1,5 milioni di euro cofinanziati da comune di Bolzano e Provincia.

L'assessore comunale ai lavori pubblici, Luis Walcher, ha presentato, nel corso di un sopralluogo, l'esito dell'intervento e preannunciato il completamento dell'intero tratto cittadino del progetto «Metrobus» entro dicembre 2019 con la realizzazione delle corsie preferenziali nella parte di carreggiata compresa tra via Sorrento e piazza Adriano, ultimo tratto mancante.

Walcher ha, inoltre, sottolineato che «la particolarità del tratto di viale Druso appena ultimato è costituita dalla realizzazione di corsie preferenziali per il trasporto pubblico, una per senso di marcia, centrali rispetto alla carreggiata, mantenendo tutte le preesistenti possibilità di svolta a sinistra in corrispondenza delle intersezioni con le vie laterali».

Questa particolarità ha creato qualche perplessità e lamentela da parte degli automobilisti, ma, secondo Walcher, «una volta comprese la novità, non ci saranno particolari problemi». Dal prossimo 22 agosto la corsia preferenziale per il trasporto pubblico tra ponte Druso e piazza Verdi, attualmente collocata sul lato destro della carreggiata, sarà spostata al centro della strada in continuità, sempre in entrata verso il centro storico, con le corsie preferenziali del progetto «Metrobus» di viale Druso.