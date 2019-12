Natale a Bolzano, un trenino poterà i turisti dal centro ai mercatini dei rioni

BOLZANO. Per la prima volta si tenterà di portare i turisti del weekend dal centro cittadino agli altri mercatini, nei quartieri: l’associazione dei commercianti ha noleggiato il trenino elettrico che di solito fa la spola fra il centro e Gries: il prossimo finesettimana porterà avanti e indietro da piazza Casagrande, gratis, i turisti del, anzi dei, mercatini.

E' la novita della terza edizione del mercatino di Four You, che quest’anno si terrà il 7 e 8 dicembre in piazza Casagrande, dato che piazza Matteotti è inagibile causa lavori.

Diecimila euro di investimento, il sostegno del Comune e di Confesercenti, buoni sconto distribuiti ai clienti per 78 mila euro, spettacoli e quant’altro.Il mercatino vivrà la sua apertura ufficiale sabato, 7 dicembre, alle ore 10.30 con gli interventi delle autorità e il concerto del coro “Note in classe” diretto da Monica Brando e composto dagli allievi della scuola primaria Manzoni di via Rovigo. Alle 14 e alle 18 ecco due spettacoli musicali mai visti prima in città. Un pianoforte volerà in cielo suonando per tutti le note di alcune melodie raffinate a diversi metri di altezza. Una performance suggestiva e, a tratti, incredibile, intitolata Piano Sky.

Il programma di domenica: alle 14 e alle 18 la scena sarà tutta per i bambini, che potranno gustarsi lo show di Mago Max (al secolo Massimo Less, titolare del negozio Blob in corso Libertà) oltre alla possibilità di creare delle vere e proprie sculture con i palloncini. Grande attenzione è stata posta all’atmosfera, che sarà dolce e natalizia. Oltre alle idee per i regali di natale saranno presenti degli stand gastronomici che proporranno piadina fritta e vin brulé, panzerotti e specialità pugliesi, succhi di mela e pop corn con dolci.