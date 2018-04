Niente "Los von Rom" per Rai Südtirol

BOLZANO. Il consiglio provinciale di Bolzano ha detto no ad una sorta di "Los von Rom" (via da Roma) di Rai Südtirol, il canale di lingua tedesca in Alto Adige.

Una mozione della Südtiroler Freiheit chiedeva infatti alla giunta di verificare le condizioni giuridiche, tecniche e finanziarie per l'istituzione di un'emittente radiotelevisiva indipendente per l'Euregio oppure per la Provincia di Bolzano. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher la richiesta non è attuabile «in quanto farebbe perdere le somme a disposizione con l'Accordo di Milano per Rai Südtirol».

«Roma - ha aggiunto - pecca ancora di centralismo ma bisogna chiedersi quali sono le alternative». Südtirol Heute, il programma locale della tv pubblica austriaca Orf - secondo Kompatscher - «funziona bene e si estenderà all'Euregio. Un'emittente autonoma farebbe spendere ancora di più, meglio far funzionare bene ciò che si ha», ha concluso. La mozione è stata così respinta con 22 no e 8 sì.