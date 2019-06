Non si ferma all'alt della polizia e fugge sullo scooter rubato

BOLZANO. Nel corso della notte tra sabato e domenica, la Squadra Volante della Questura di Bolzano ha proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale di un cittadino tunisino che, a bordo di uno scooter rubato di grossa cilindrata, ha forzato un controllo di polizia ed è fuggito in zona industriale.

Lo scooter, del quale era stato segnalato il furto qualche ora prima, è stato notato da una Volante nei pressi di via Siemens; gli agenti, avvicinatisi e accertatisi che il motociclo corrispondesse a quello provento di furto, hanno intimato l’alt al conducente che, per tutta risposta, ha accelerato e si è dato alla fuga lungo le vie della zona industriale della città.

La pattuglia, a quel punto, ha iniziato l’inseguimento del sospetto, chiedendo l’ausilio di altre Volanti.

La corsa ad alta velocità, ricca di infrazioni e manovre azzardate, ha posto in serio pericolo il fuggitivo nonché i veicoli e i passanti che si trovavano lungo la strada percorsa.

L’inseguimento, durato diversi minuti, si è concluso nel parcheggio sito in piazza I° Maggio, quando l'uomo ha abbandonato il mezzo e ha cercato di rifugiarsi tra le roulotte e i camion del Circo Orfei. Gli operatori, sopraggiunti da più lati, lo hanno individuato e circondato, costringendolo alla resa.

Accompagnato in Questura, l’uomo, un tunisino di 30 anni regolare sul territorio ma gravato da diversi precedenti, è stato arrestato per il reato di resistenza e condotto presso il carcere di via Dante. Sono in atto accertamenti per attribuire al fuggitivo il furto dello scooter o solo la ricettazione del bene sottratto al proprietario.