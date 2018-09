Oggi tre manifestazioni, ponte Resia chiuso per 4 ore

BOLZANO. Forti disagi alla circolazione sono annunciati, per oggi dalle 16 alle 20, ovvero in una fascia oraria “delicata” perché coincide con l’uscita da uffici e aziende. Il sindaco Renzo Caramaschi, su richiesta del questore Giuseppe Racca, ha disposto la chiusura del ponte Resia in queste quattro ore, per consentire lo svolgimento di tre diverse manifestazioni contro e rispettivamente in difesa del Centro per migranti e senzatetto che il Comune sta realizzando in via von Comini (parallela di via Volta): la struttura - un’ex segheria costata due milioni e 50 mila euro più Iva - ospiterà dai 100 ai 120 migranti che attualmente sono nei container ai Piani. I lavori di ristrutturazione sono in corso e costeranno 700 mila euro. Il Centro aprirà a partire dal 15 novembre.

In via Resia, nel parcheggio antistante il civico 115 dalle 18 alle 19.30, CasaPound protesterà contro l'apertura del nuovo Centro di via Comini per i senza fissa dimora. Contro il presidio di CasaPound sono state annunciate due iniziative: una da parte dell'Anpi con un presidio davanti alla Chiesa di San Pio X dalle 17.30 alle 19 e l'altra da parte del gruppo "Bolzano Antifascista" nei pressi di ponte Resia lato via Volta (piazzale difronte al distributore) dalle 17 alle 19.

Dalle 16 alle 20 quindi sarà sospesa la circolazione stradale a ponte Resia. L’ordinanza del sindaco dispone il blocco della circolazione oltre che su ponte Resia anche sulle rampe di entrata e di uscita dalla strada arginale a ponte Resia. A causa di tale provvedimento sono previsti forti disagi alla circolazione stradale, sia sulla stessa arginale, che sulle strade limitrofe, in particolare del quartiere Don Bosco. La chiusura di ponte Resia comporterà anche la modifica dei percorsi della Sasa, in particolare delle linee 6 da via Perathoner; 10A dall’ospedale; 10B sempre dall’ospedale.

Il Comune invita pertanto la cittadinanza ad evitare, per quanto possibile, l'utilizzo della macchina per gli spostamenti interni al capoluogo, preferendo come alternativa i mezzi pubblici, o quanto meno ad evitare di transitare nell'area interessata dalla chiusura utilizzando percorsi alternativi che saranno opportunamente indicati (in particolare in via Resia e in zona produttiva) dagli agenti della polizia Municipale.