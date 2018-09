Parco dei Cappuccini, spaccio in pieno giorno: lo documentano le foto dei cittadini

BOLZANO. La sicurezza preoccupa i cittadini. Non si tratta di chiacchiere, ma di fatti.

Due casi soltanto nella giornata di ieri. Nel primo, nonostante il rischio insito nell’operazione, i nostri lettori si sono addirittura improvvisati fotoreporter per documentare la proliferazione dello spaccio al parco dei Cappuccini in centro.

Mentre invece alle case Ipes di via Torino si è convocata un’assemblea straordinaria volta a studiare le azioni da intraprendere, perché dopo due anni di segnalazioni inutili all’istituto, al municipio e anche alle forze dell’ordine, si è deciso di dire basta alle frequentazioni equivoche nel parco giochi che dà sulle passeggiate lungo l’Isarco. Ormai infrequentabili di giorno, figurarsi di notte.

In via dei Cappuccini, nella foto speditaci ieri in redazione si nota un giovane immerso nei cespugli. Sta nascondendo o recuperando qualcosa probabilmente di poco chiaro. In un’altra istantanea, un uomo pare intrattenersi in rapporti non proprio consoni alla luce del sole con una ragazza piuttosto giovane, con la quale si scambia qualcosa.

In altre due immagini, nella prima un’altra giovane parla con uno degli habitué del parco, nell’altra i due si scambiano qualcosa, soldi contro droga, con molta probabilità. Infine, ma è davvero il meno, c’è chi al parco mette tranquillamente a stendere vestiti e biancheria.