Prese con 5 coltelli, 10 bottiglie di alcol e 100 tra prodotti per il corpo e detersivi: denunciate

BOLZANO. Dopo averle notate e tenute d'occhio nella zona tra via Novacella e via Roma, i carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano hanno fermato per un controllo due donne, di 31 e 28 anni, entrambe di origine rumena.

Le due sono state trovate in possesso di circa un centinaio di flaconi di shampoo, balsamo e detersivi, una decina di bottiglie di alcolici e super alcolici di grosso formato e cinque coltelli da cucina ancora confezionati, per un valore di diverse centinaia di euro. La merce è risultata provenire, in parte, da un esercizio commerciale della zona. Per altri oggetti sono in corso accertamenti per risalire al proprietario.

Nel corso dell'operazione è stato anche disposto il fermo amministrativo per un'auto con targa francese, priva sia dei documenti di circolazione che di quelli assicurativi, su cui le due donne erano salite. Le due donne sono state segnalate alla procura della Repubblica per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso fra loro. Una delle due donne, pochi giorni fa, era già stata denunciata all'autorità giudiziaria per gli stessi reati.