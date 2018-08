Presentata mozione per intitolare i campi Resia a Daniele Pirilli e Patrick Elia

BOLZANO. Il consigliere di circoscrizione Michael Sini ha presentato una mozione per intitolare i campi Resia A e Resia B a Daniele Pirilli e Patrick Elia.

"Erano due sportivi - racconta Sini - molto attivi e molto conosciuti nel quartiere Don Bosco e la loro scomparsa ha sconvolto tutta la città. Daniele ha combattuto come un leone con la malattia che lo accompagnava dalla nascita, la fibrosi cistica. Un bravissimo ragazzo che ha saputo trasformare un potenziale handicap in una risorsa, riuscendo a frequentare la scuola con regolarità e a praticare sport. Daniele era colonna portante della squadra di calcio, nata nei sobborghi di via Cagliari, Excelsior. Era il numero 10, e nonostante i suoi impedimenti, per questa squadra, che ora è l'unica che rappresenta il quartiere, ha sempre dato tutto e ha onorato fino alla fine il suo impegno. I suoi genitori sono i proprietari del bar Piacenza. Ogni anno, in concomitanza dell'anniversario della suo scomparsa la squadra Excelsior dedica a lui una partita di campionato. Patrirck Elia per ha trascorso una vita nel calcio, nella squadra del rione ovvero la Virtus Don Bosco. Nato e cresciuto nel nostro quartiere, abitava in via Parma. Purtroppo a soli 22 anni è venuto a mancare a seguito di un incidente stradale in viale Trieste. Patrick era capace di far sorridere tutti, era energia pura e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Ogni anno la sorella organizza un memorial in suo onore, quest'anno arrivato alla quinta edizione".

"Ovviamente - conclude il consigliere - prima di presentare la mozione in consiglio ne ho parlato con entrambe le famiglie e hanno accettato di buon grado la mia proposta. Ho avuto la fortuna di conoscerli entrambi e di aver avuto il privilegio di giocare un anno nella stessa squadra di Patrick. Tra tutte le mozioni che ho consegnato e discusso questa è quella che mi emoziona di più".