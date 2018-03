Salvini da Trento: "Pronto al dialogo con l'Svp"

BOLZANO. Contattato telefonicamente dal nostro giornale, Matteo Salvini ha parlato di autonomia e rapporti con l'Svp.

"Il tema dell’autonomia è in testa al nostro programma, a differenza della sinistra. Su autonomia, economia e sicurezza si può fare un bel discorso, in vista delle provinciali. La nostra linea è inequivocabile. Non si tocca l’autonomia di chi già ce l’ha".

"Sicuramente nei prossimi giorni chiamerò i rappresentanti dei partiti autonomisti. In Sardegna abbiamo fatto l’accordo con il Partito sardo d’azione. Figuriamoci se non parlo con la Svp"