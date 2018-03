Sfrattato il paladino anti-degrado: scatta la raccolta firme

BOLZANO. L'amministrazione comunale ha deciso di non rinnovare più il contratto di locazione dei locali di piazza Verdi che dal 2013 ospitano il Bici Shop di Pasquale Gonella. Il prossimo agosto, Pasquale, sua moglie e suo figlio avranno un paio di mesi per liberare la struttura e trovare altri spazi per la loro attività.

"Per anni – spiega il commerciante – ho combattuto per poter lavorare in quest’angolo di città e per combattere il degrado. Qui, fino a non molto tempo fa, trovavamo ovunque sporcizia d’ogni genere ed escrementi fin sulla porta del negozio". Gonella si è occupato della manutenzione e della custodia delle biciclette di tanti bolzanini che lavorano in centro. E sono stati proprio loro, due giorni fa, ad avere dato il via ad una raccolta firme per chiedere all’amministrazione il perché di una simile decisione. Le firme sono già quasi cento.

"L’idea è quella di affidare i locali a Sta, per servizi correlati alla vicina stazione ferroviaria, come l’affitto di bici elettriche o altro", spiega l’assessore Repetto. "Per quanto riguarda la famiglia Gonella – conclude Repetto – l’amministrazione si adopererà per aiutarla".