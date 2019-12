Taccheggiatore seriale denunciato dai Carabinieri

BOLZANO. I Carabinieri della Sezione Operativa di Bolzano, da tempo erano sulle tracce di un uomo, un cittadino straniero, che nelle ultime settimane è stato segnalato e descritto quale l’autore di alcuni furti presso i negozi del centro, asportando merce per un valore complessivo di circa 900 €.

Ieri, 12 dicembre, i servizi organizzati per prevenire i furti ed i borseggi in occasione della grande affluenza di turisti presenti in città in questo periodo natalizio, hanno dato i frutti auspicati. Nel corso del pomeriggio infatti, dopo la segnalazione di un furto di un paio di scarpe del valore di 200 € (appena rubate da un negozio sotto i portici), hanno intercettato un uomo corrispondente alla descrizione fatta dai commessi del negozio, con ancora il bottino nascosto sotto la giacca.

L’uomo, un 21enne di origine algerina irregolare sul territorio nazionale, è stato perquisito e presso il proprio occasionale domicilio, si è trovata dell’altra merce, tra cui un elettrodomestico del valore di 250€, alcune maglie e magliette di marca, del valore complessivo di circa 600 €, che in precedenza sono state rubate presso altri negozi cittadini.

L’uomo, condotto presso gli uffici di via Dante, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per furto aggravato continuato, ricettazione e per l’irregolarità sul territorio nazionale. Tutta la merce recuperata è stata restituita ai rispettivi negozianti.