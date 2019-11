Torna la "Lunga note dei musei di Bolzano", programma ricco per adulti e bambini

BOLZANO. Giochi, cibi e moda del medioevo a Castel Roncolo, un laboratorio di aeropittura per immaginare la città dall’alto al percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria, un percorso dedicato a Bolzano e le sue montagne al Museo Civico, e workshop sonori per creare strumenti musicali con i materiali della natura al Museo Archeologico – dove è anche previsto un concerto di “suoni della preistoria”.

E ancora: le mostre dedicate a Marguerite Humeau e all’Archivio di Nuova Scrittura a Museion, con tanto di visite guidate e attività per famiglie, e quella nuova di zecca sul casato dei Medici e il Tirolo al Museo Mercantile.

Al Museo di Scienze Naturali tutti potranno dilettarsi con esperienze e giochi dedicati alla Luna, a 50 anni dal primo sbarco, e farsi disegnare degli animali sul viso e sulle mani – delle vere e proprie trasformazioni “bestiali”. Anche lì non mancherà la musica. Dei laboratori creativi terranno banco al Museo della scuola, dove piccoli stilisti in erba trarranno ispirazione da vecchi libri scolastici, mentre nella Casa Semirurale si ascolteranno le storie di chi visse nel quartiere tanti anni fa. Per finire, la new entry 2019 Fondazione Antonio Dalle Nogare offrirà fiabe per i più piccoli, visite guidate alla mostra di Peter Wächtler e alla collezione di arte contemporanea e, sul tardi, il sound elettronico di Alexander Ebner alias Lois Lane.

Tutto questo, e molto di più, è la Lunga notte dei musei di Bolzano 2019. L’appuntamento è per venerdì 29 novembre dalle ore 16 all’una di notte. Fino alle ore 20 le iniziative sono pensate prevalentemente per le famiglie e i bambini. La partecipazione a tutte le iniziative e l’ingresso nei dieci musei aderenti sono liberi.

In occasione della Lunga notte, degli appositi bus navetta collegheranno Castel Roncolo, la Fondazione Antonio Dalle Nogare, il Museo della Scuola e la Casa Semirurale al centro città. Le fermate si trovano in via Cassa di Risparmio (fermata dell’autobus), al parcheggio del castello, alla stazione a valle della funivia di San Genesio sotto la Fondazione Antonio Dalle Nogare, a Rencio/Museo della scuola e alla Casa Semirurale.

Inoltre, la sera del 29 novembre il Mercatino di Natale di Bolzano rimarrà aperto fino alle ore 21.

L’edizione 2019 della Lunga notte dei musei di Bolzano è sostenuta dall’Azienda Musei provinciali e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.



Foto Anna Cerrato

Programma

Castel Roncolo, via S. Antonio 15

Divertimento, cibo e moda nel medioevo

Come si divertivano i bambini nel Medioevo? E gli adulti? Quali erano i vestiti più in voga? Quali sono le differenze tra ciò che mangiamo oggi e i gusti di allora? Nel corso della serata bambini e famiglie saranno accompagnati in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei costumi dei nostri antenati…

Ore 17: Che bello giocare!

Ore 18: Affreschi viventi: dal dipinto alla stoffa

Ore 19: I racconti della tavola

Ore 21 e 22: Che abbiano inizio le danze!

Ore 23: Visita guidata

Percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria, piazza Vittoria

Un Monumento, una città, due dittature

La storia di Bolzano e del suo Monumento attraverso le trasformazioni storico-artistiche e urbanistiche della città.

Ore 16–22: Visto dall’alto! Laboratorio di aeropittura per bambini dai cinque ai dieci anni. Un laboratorio per immaginare il monumento e la città visti dal cielo.

Ore 20, 21, 22, 23 e 24: Visite guidate notturne con approfondimenti tematici

Museo Civico, via Cassa di Risparmio 14

Bolzano ed i suoi monti

Vi immaginate Bolzano senza montagne e pendici? Impossibile! Da sempre le montagne condizionano lo sviluppo urbano ed economico della città e anche l’arte riflette da secoli questa particolare realtà geografica. Durante la lunga notte sarete accompagnati in un percorso visivo alla scoperta della relazione tra Bolzano e le sue montagne.

Ore 16–20: Attività per bambini (quattro-dieci anni)

Ore 16–24: Il nostro team didattico è a disposizione per approfondimenti

Museo Archeologico dell’Alto Adige, via Museo 43

Siamo tutt’orecchi

Ore 16, 17.30 e 19: Per bambini – Laboratori sonori “Suonare la Natura”

Componiamo insieme musica vicina alla natura, usando semplici strumenti realizzati con materiali naturali come pietra, legno o conchiglie di lumaca.

Laboratorio con l’associazione Il Centro del Suono

Ore 21.30: Per adulti – Concerto spettacolo e dimostrazione “I suoni della preistoria”

Ascolta i suoni e scopri gli strumenti musicali della preistoria!

Con l’associazione Il Centro del Suono

Museion, piazza Piero Siena 1

Ore 16–20: Laboratorio per bambini

Ore 16–20: Attività per famiglie nelle mostre

Ore 18–23: Dialoghi con i mediatori e le mediatrici di Museion nell’ambito della mostra di Marguerite Humeau, “Oscillations”

Ore 24–1: Facciata mediale

Video proiezione dell’opera di Philipp Messner, “Dissolved Landscapes”

Ore 19, 21 e 23: Visite guidate in lingua italiana (con Roberta Pedrini e Frida Carazzato) alla mostra “Intermedio. Archivio di Nuova Scrittura”, con interventi teatrali in collaborazione con “Giovani in scena” – Teatro Stabile Bolzano e Museion Young Friends.

Museo Mercantile, via Portici 39/via Argentieri 6

Nuova mostra temporanea “I Medici del Tirolo”

La Casa d’Asburgo utilizzò la politica matrimoniale per allargare il suo potere: creando alleanze, consolidando processi di pace e legittimando nuove dinastie. Alcuni di questi matrimoni unirono gli Asburgo coi Medici, che dalla Toscana portarono in Tirolo e a Bolzano denaro, cultura e una ventata di novità.

Ore 16–19: Visite guidate con i giovani amici del Palazzo Mercantile

Ore 19.30, 21, 22.30 e 24: Visite guidate in lingua italiana

Al piano terra esposizione di opere di artigianato artistico della Val Gardena a cura dell’Associazione provinciale per l’artigianato.

In più: apertura serale straordinaria della “Corte delle stelle”

Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, via Bottai 1

Ore 16–20: Lavoretti creativi per bambini in due postazioni

Ore 16–20: La Luna, lo spazio e tu – esperienze, curiosità e giochi per adulti e bambini

Ore 17–21: Trasformazioni bestiali! Nella bottega del pittore bambini e adulti possono farsi disegnare degli animali sul viso e sulle mani.

Ore 20–24: Duo di chitarre Gianni Ghirardini & Rolando Biscuola: un incontro tra i mondi del country blues e della chitarra fingerstyle

Museo della Scuola, via Rencio 51/B

Ore 18–22: A scuola di… moda! Laboratorio per bambini dai cinque ai dieci anni

Prendendo spunto dai libri di scuola di artisti e artigiani, bambine e bambini creeranno un gilet in stile liberty e tanti accessori colorati!

Ore 16–18: Laboratorio per bambini dai tre ai cinque anni.

Breve visita al museo e laboratorio creativo con le immagini più belle della collezione

Ore 18–23: Visite guidate

Casa Semirurale, via Bari 11

Ore 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23: Visite guidate con storie di vita nelle case semirurali

Ore 16–24: Il nostro servizio di mediazione è a disposizione del pubblico per domande personali e approfondimenti.

Fondazione Antonio Dalle Nogare, via Rafenstein 19

La Fondazione Antonio Dalle Nogare nasce per promuovere l’arte contemporanea, intesa come linguaggio per leggere i cambiamenti della società, come strumento di dialogo tra arte, architettura, innovazione e ricerca artistica.

Ore 16–20: Laboratorio per bambini con racconto di fiabe

Ore 19 e 21: Visita guidata in lingua italiana alla mostra di Peter Wächtler e alla collezione

Ore 22: Electronic Music Set by Lois Lane