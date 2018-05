Tram a Bolzano, possibile collaborazione tra Sta e Sasa

BOLZANO. Incontro ieri sera - 4 maggio - tra il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, per proseguire il confronto in merito agli interventi infrastrutturali in materia di viabilità nel capoluogo.

«Per quanto riguarda il tram è stata valutata l'opportunità che il progetto possa nascere da una collaborazione tra la società provinciale Sta e Sasa», informa il presidente Kompastcher.

Ora da parte di Provincia e Comune verranno studiate le possibilità di finanziamento statali ed europee che saranno alla base della stesura del business plan.