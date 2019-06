BOLZANO. Soccorsi mobilitati in Alto Adige, nella zona di Castelrotto, per cercare una turista tedesca di 74 anni che dalle 16 del pomeriggio di venerdì ha fatto perdere le sue tracce.

La donna è ospite da circa una settimana in una struttura alberghiera all'Alpe di Siusi. Gli uomini del soccorso la stanno cercando, in seguito ad una segnalazione, in località Marinzen.