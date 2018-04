Università di Bolzano, bando per sessanta alloggi

BOLZANO. Alla luce del crescente numero di studenti nell'ateneo altoatesino, il fabbisogno di posti letto non è coperto.

Per ampliare l'offerta abitativa, l'Ufficio per il diritto allo studio universitario è alla ricerca di alloggi.

Sul portale web dell'Agenzia appalti è stata pubblicata una consultazione preliminare di mercato con l'obiettivo di trovare a Bolzano un offerente che sia in grado di mettere a disposizione almeno 60 possibilità di alloggio per studenti. Le unità abitative possono trovarsi in unico edificio o anche in diversi edifici, possibilmente ad una distanza dall'Università non superiore ai 5 chilometri.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all'Ufficio per il diritto allo studio universitario entro il 18 maggio al seguente indirizzo e-mail: hochschulfoerderung.dirittostudiouni pec.prov.bz.it.

Gli studenti che sono alla ricerca di un alloggio per l'anno accademico 2018-2019 possono presentare le loro richieste entro il 22 maggio, coloro che ottengono un alloggio possono occuparlo per due anni e poi devono ripresentare la domanda..