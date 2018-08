Uomo sul semaforo, Piazza Verdi resta «bloccata»

BOLZANO. Piazza Verdi bloccata, ma questa volta il traffico estivo di un giorno nuvoloso pieno di turisti non ne è la causa.

È successo, infatti, che nel pomeriggio le forze dell’ordine siano dovute intervenire perché un uomo si è “issato” sul semaforo della piazza, in segno di protesta per qualcosa che gli era accaduto.

Bolzano, piazza Verdi bloccata: c'è un uomo sul semaforo

Lunghe le trattative, fino a quando l’uomo è stato convinto a scendere tra la curiosità dei passanti.