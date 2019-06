Vendono caravan e cerchioni inesistenti, due truffe scoperte dai carabinieri di Appiano

APPIANO. I carabinieri di Appiano hanno scoperto due truffe che riguardavano le automobili. I militari sono risaliti a un catanese di 46 anni che si era fatto versare da un altoatesino 10 mila euro su un conto corrente per la compravendita per un caravan inesistente. È stato denunciato per concorso anche un siciliano 20enne che aveva fornito della documentazione del tribunale fallimentare risultata falsa.

I carabinieri di Appiano hanno anche denunciato un bresciano di 43 anni che tramite internet aveva incassato 100 euro di acconto per cerchioni in lega, anche loro inesistenti.