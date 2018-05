Via della Vigna "blindata", via la sbarra arriva il cancello

BOLZANO. Evidentemente la sbarra non era ritenuta più sufficiente. Eccessivo il numero di pedoni, mamme con carrozzine e passeggini, e soprattutto di ciclisti che riuscivano comunque a passarci sotto per recarsi a destra all’ospedale oppure a sinistra per raggiungere la ciclabile verso viale Druso e via Resia. Eccessivo il disturbo.

E allora, in fondo alla strada consorziale di via della Vigna nella giornata di ieri - 4 maggio - si è montata una cancellata. Alta, insormontabile. Si potrà aprire soltanto con un telecomando. E così, passeranno esclusivamente i residenti.

Colta di sorpresa, l’assessore comunale alla mobilità, Marialaura Lorenzini, ieri pomeriggio ha dato incarico ai propri uffici di effettuare i controlli del caso, per verificare se l’intervento sia lecito o meno.



A metà di via della Vigna il varco ricavato per i residenti resta ancora aperto per bici e pedoni

La strada è privata, ma se si dovesse evidenziare che la manutenzione, la pulizia strade, l’asporto rifiuti o l’illuminazione pubblica fossero in qualche modo a carico del Comune, a questo punto questi servizi si potrebbero anche revocare.