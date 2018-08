Bressanone, la piscina coperta dell'Acquarena chiusa tre settimane

BRESSANONE. Dal 26 agosto al 16 settembre la piscina coperta Acquarena rimarrà chiusa a causa di lavori di manutenzione. Le vasche esterne, inclusa la vasca salina, rimarranno aperte fino al 16 settembre. La manutenzione delle vasche interne viene effettuata ogni anno.

Durante le settimane previste per i lavori verranno eseguite però anche varie manutenzioni straordinarie per un miglioramento dell'efficienza energetica, tra cui per esempio il cambio di alcune pompe. La stagione quest'anno è andata molto bene. A partire da giugno, Acquarena ha contato ben 159.000 ingressi e oltre 6.000 Summercard Gold vendute. In confronto allo scorso anno è stato registrato un aumento degli ingressi pari all'8%, molti di questi effettuati da clienti abituali, so legge in una nota di Stadtwerke Brixen Asm.