Festa di fine anno scolastico a Bressanone, quattro i giovani segnalati

BRESSANONE. Quattro diciottenni segnalati al Commissariato del Governo quali assuntori di droga, 60 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate e oltre 150 bottiglie di alcolici e superalcolici raccolte o consegnate spontaneamente dai giovanissimi.

È questo il bilancio della maxi operazione messa in campo nella sera di ieri (13 giugno) a Bressanone da carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza allo scopo di permettere lo svolgimento dei festeggiamenti di fine anno organizzati dagli studenti del comprensorio. Per l'occasione sono stati impegnati decine di agenti e militari, supportati da Polizia locale e dall'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Bolzano.

Le zone interessate dai controlli sono state la stazione ferroviaria di Bressanone, dove centinaia di studenti sono giunti in treno per poi recarsi in una nota discoteca del posto, e il centro storico cittadino. Le unità sono rimaste in servizio tutta la notte, al fine di evitare incidenti o l'abuso di alcolici. In un solo caso, è stato necessario l'intervenuto dei soccorsi per una giovane donna che ha accusato un malore, verosimilmente dovuto all'assunzione di alcolici. Soddisfazione è stata espressa alle forze dell'ordine dal sindaco di Bressanone.