A Bronzolo arriva lo speed check che fa anche i video

BRONZOLO. Un altro speed check, il terzo, ha fatto la sua apparizione a Bronzolo. È stato installato lungo un lato di via Strada Vecchia che, attraverso le campagne, arriva fino alla stazione ferroviaria di Ora, una strada che, nonostante il divieto di transito per non residenti, è utilizzata ogni giorno anche da cittadini residenti in Bassa Atesina e nell'Oltradige.

Il nuovo dispositivo per il controllo della velocità si trova all'incirca a metà del breve rettilineo accanto al quale, negli ultimi anni, è cresciuto un piccolo quartiere residenziale. E proprio dagli abitanti di queste case sarebbe arrivata all'amministrazione comunale di Bronzolo, la richiesta di introdurre limitazioni perchè lì davanti, spesso, i mezzi corrono troppo e così rappresentano un serio pericolo per chi abita accanto.

Anche il nuovo speed check installato lungo la Strada Vecchia per Ora, è un modello tecnologicamente più evoluto rispetto a quelli installati ad esempio a Laives: «È in grado di tenere sotto controllo entrambe le carreggiate - spiegano i vigili urbani di Bronzolo - e, oltre a fotografare nitidamente mezzo e targa che passa superando il limite stabilito per quel tratto di strada, può anche realizzare un breve filmato come ulteriore prova della trasgressione».

A proposito di sanzioni, la polizia municipale di Bronzolo conferma che con gli speed check sono già state fatte le prime sanzioni. Non sempre il classico "bidone arancione" contiene l'apparecchiatura che rileva la velocità e scatta la foto e proprio questo è il suo potenziale deterrente: un automobilista non può mai sapere se sia in funzione o no e quindi rallenta per rispettare il limite stabilito.