Furti in netto calo nel Burgraviato

MERANO. Con l'incontro alla Comunità Comprensoriale «Burgraviato», si è concluso il ciclo di riunioni organizzate dal Commissario del Governo, Prefetto Vito Cusumano, presso tutti i Comprensori dell'Alto Adige.

Oltre ai molti sindaci dei 26 Comuni che compongono la comunità, sono intervenuti anche il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza nonché il dirigente del compartimento «Trentino Alto Adige e Belluno» della polizia stradale.

Come nelle precedenti occasioni, anche in quella odierna il Prefetto ha esaminato, assieme ai sindaci ed ai vertici delle forze di polizia, le peculiarità del territorio, in riferimento alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, che non denota attualmente elementi di criticità.

Infatti, i dati statistici relativi alle principali fattispecie criminose non configurano situazioni problematiche e, anzi, con riferimento a talune fenomenologie, quali i reati contro il patrimonio, denotano, nel primo semestre dell'anno in corso, una diminuzione del 19,3% rispetto allo stesso periodo del 2018.