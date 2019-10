Meranese in manette, era in possesso di cocaina e marijuana

BOLZANO. I carabinieri di Lana hanno controllato un ventunenne di Merano, già noto alle forze dell'ordine, che alla vista dei militari ha tentato rapidamente di svicolare per non essere controllato. Dalla perquisizione è emerso come il giovane nascondesse indosso circa trenta grammi di cocaina, dieci grammi di marijuana nonché, in una tasca del giubbotto un tirapugni. Droga e arma sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane è stato arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi. È stato sottoposto agli arresti presso il proprio domicilio, a disposizione della procura della Repubblica di Bolzano.