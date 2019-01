Merano, cure per la fertilità, la Procura della Corte dei Conte chiede i danni a un medico

MERANO. La Procura della Corte dei conti ha chiesto ad un medico meranese, convenzionato con l'Asl altoatesina, il risarcimento di circa 70mila euro quale danno erariale per aver prescritto cure e farmaci per la procreazione assistita a donne che non rientravano nei parametri previsti per ottenere quelle prestazioni sanitarie.

In particolare si trattava di signore che avevano superato i 45 anni d'età, che all'epoca dei fatti era il limite previsto per questo genere di prestazione sanitaria, rimborsata dall'Asl.