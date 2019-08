Merano, sigilli ad un'officina meccanica abusiva

MERANO. Sigilli dalla Guardia di Finanza ad un'officina meccanica di Merano che riparava motocicli e ciclomotori senza avere i requisiti previsti dalla legge provinciale.

La normativa prevede che, per poter svolgere l’attività di “manutenzione e riparazione motocicli e ciclomotori”, è necessaria un’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio: requisito fondamentale per la sicurezza dei motociclisti in quanto l’iscrizione garantisce all’utente che i lavori eseguiti siano effettuati “a regola d’arte” e da personale qualificato.

I Finanzieri meranesi hanno accertato l’effettivo svolgimento dell’attività abusiva attraverso la ricognizione dell’immobile commerciale, posto alla periferia della città termale, all’interno del quale sono stati rinvenuti macchinari, attrezzature e veicoli sottoposti a riparazione, nonché un cliente in attesa di ritirare il proprio motoveicolo appena riparato.

I militari hanno proceduto a sottoporre a sequestro amministrativo i macchinari necessari allo svolgimento dell’attività abusiva e a contestare, al responsabile dell’officina, di cittadinanza italiana, la violazione amministrativa contemplata dalla suddetta legge provinciale, che prevede una sanzione amministrativa da € 2.500 a € 15.000.

La Compagnia di Merano ha esteso il controllo alla posizione fiscale del meccanico, completamente sconosciuto al fisco, per ricostruire il giro d’affari sfuggito a tassazione e sono in corso accertamenti per valutare l’impatto ambientale derivante dall’attività svolta e dallo stoccaggio dei relativi residui di lavorazione.