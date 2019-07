SAN LEONARDO IN PASSIRIA. Una persona è rimasta ferita gravemente stamane in uno scontro fra auto e moto avvenuto sulla strada del Passo di Monte Giovo. Sul posto la Croce Bianca, l'elicottero di soccorso Pelikan 2, i vigili del fuoco del posto e i carabinieri per i rilievi.

L'incidente è avvenutol poco sotto Malga Jaufen. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Merano.