Tentata violenza a Merano, acquisiti i filmati

MERANO. Sono stati acquisiti dai carabinieri i filmati di un presunto tentativo di violenza a sfondo sessuale nei confronti di una giovane donna. Le forze dell’ordine hanno concentrato le attenzioni sulla zona della città vecchia, entrando in possesso delle videoregistrazioni anche di alcuni esercizi commerciali.

È ancora tutto da verificare cosa sia accaduto, ma la gravità della segnalazione pervenuta alle forze dell’ordine non permette la minima superficialità.

Ecco perché i filmati acquisiti nei giorni immediatamente successivi alla segnalazione (ci sono limiti per la conservazione delle immagini disposti per legge, quindi è necessario entrare in possesso del materiale prima che questo venga cancellato) coprono una zona ad ampio raggio.

Seppure l’area in considerazione non sia del tutto coperta da telecamere, controllare i passaggi e magari individuare circostanze sospette potrebbe contribuire a fornire dettagli utili a chiarire la situazione.