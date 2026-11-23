(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il produttore norvegese di petrolio e gas Var Energy, di cui Eni è azionista di maggioranza, acquisirà le attività upstream di ConocoPhillips in Norvegia e le relative infrastrutture nel Paese e in Gran Bretagna, incluso il terminal petrolifero di Teesside, per circa 2,5 miliardi di dollari. Lo annuncia una nota. Var si farà inoltre carico di un debito fiscale di circa 1,4 miliardi di dollari. "Vediamo un notevole potenziale a lungo termine nella piattaforma continentale norvegese", ha dichiarato Var nel comunicato.

"Grazie a questa operazione, continueremo a valorizzare la nostra comprovata capacità di estendere la vita operativa di giacimenti che, altrimenti, sarebbero rimasti sottosviluppati".

(ANSA).



