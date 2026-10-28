(ANSA) - ROMA, 28 OTT - A2A ha investito in Campania 12 milioni di euro nel 2025 (+48% sul 2024) e generato un valore complessivo di 44,7 milioni di euro sul territorio di cui 24,3 milioni di ordini ai fornitori, il 64% dei quali destinati a micro e piccole imprese. Sono questi i principali risultati emersi nel corso della presentazione del secondo bilancio di sostenibilità della Campania presentato oggi ad Acerra dal Gruppo. Lo rende noto un comunicato.

Sul fronte delle rinnovabili, gli impianti eolici e fotovoltaici di A2A in Campania hanno prodotto complessivamente 22 GWh, di cui 16 GWh da eolico e 6 GWh da fotovoltaico. A Bisaccia (Avellino) si è inoltre concluso l'iter autorizzativo per un nuovo sistema di accumulo Bess da 48 MW, che contribuirà alla flessibilità del sistema elettrico locale e all'integrazione delle fonti rinnovabili. Grazie agli impianti del Gruppo sul territorio sono state evitate 575mila tonnellate di CO2.

"Al lavoro sul fronte industriale, affianchiamo formazione e inclusione: con Generation Italy e in collaborazione con la struttura commissariale e i sindaci dell'area Nord di Napoli abbiamo avviato percorsi professionalizzanti per favorire l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro e abbiamo già coinvolto 150 Neet, persone che non studiano, non lavorano e non frequentano alcun corso di formazione, dell'area nord di Napoli, di cui oltre 70 già occupati" ha commentato Fulvio Roncari, presidente e amministratore delegato di A2A Ambiente.

Inoltre, a Napoli il Gruppo ha supportato il gestore del servizio idrico comunale, nella realizzazione di un'infrastruttura per la raccolta dei dati di consumo: oltre 145mila contatori idrici sono stati abilitati alla telelettura nel 2025 e collaudati nella prima metà del 2026. Significativo infine, rileva l'azienda, l'impegno per le nuove generazioni - oltre 36.000 studenti e docenti coinvolti in Campania attraverso i progetti educativi di A2A - e nel sociale con il Banco dell'energia che nel 2025 ha stanziato circa 500mila euro per sostenere oltre 900 famiglie vulnerabili e 5 centri antiviolenza in Campania. (ANSA).



